CARACAS – L’italo-venezuelano Daniel Saggiomo (20 anni) ha lasciato il segno con la maglia della vinotinto nella vittoria 2-0 contro l’Haiti. Il calciatore del Caracas é stato uno dei marcatori nella sfida contro gli isolani, l’altra rete è stata segnata da Yohandry Orozco.

Con questo risultato il Venezuela si qualifica per la fase sucessiva del torneo di calcio dei Juegos Centroamericanos y del Caribe. In precedenza avevano avuto la meglio sul Messico sucesso per 2-1, mentre l’Haiti aveva superato per 1-0 El salvador.

Oltre a Saggiomo la nostra collettività é stata rappresentata da Nahuel Ferraresi che ha disputato l’intera gara contro i centroamericani.

La vinotinto tornerà in campo mercoledì, alle 17:00, per affrontare El Salvador, una vittoria gli garantirebbe il primo posto del girone é sfidare la seconda del gruppo A. Nell’altro ragruppamento la situazione é la seguente Honduras e Colombia guidano la classifica con 4 punti alle loro spalle ci sono Costa Rica con 3 e Trindad & Tobago a 0 punti. All’ultima giornata ci saranno le sfide: Cista Rica-Honduras e Colombia-Trinidad & Tobago.

Il tabellino

Venezuela-Haiti 2-0

Marcatori: 1-0, min.36, Yohandry Orozco. 2-0, min.38 Daniel Saggiomo

Venezuela (2): Joel Graterol; Pablo Bonilla, Nahuel Ferraresi, Jean Frank Gutiérrez, Luis Mago; Jorge Yriarte, Ronaldo Lucena (Ronaldo Chacón, min. 69); Daniel Saggiomo, Yohandry Orozco (José Hernández, min. 80), José Balza (Heber García, min.59); e Antonio Romero. Allenatore: Rafael Dudamel.

Haití (0): Josue Duverger; Frantz Piton, Djimy-Bend Alexis, Bicou Bissainthe, Ronaldo Damus, Roberto Badio Louima, Stevenson Guillaume (Mathieu Desmotherne, min. 59), Wendy St. Felix, Jhonson Jeudy (Peterson Joseph, min. 76), Danley Jean Jacques e Jhonny Parima. Allenatore: Jean Claude Josaphat.

Note: il venezuelano Luis Mago ha ricevuto l’unico cartellino giallo estratto dall’arbitro José Antonio Kellys (Panamá) durante la gara contro l’Haiti. Il match si é disputato nello stadio: Romelio Martínez di Barranquilla.

(di Fioravante De Simone)