(ANSA) – ROMA, 25 LUG – Sfilata di star nel RBC Canadian Open, torneo del PGA Tour di golf. Ci saranno il leader mondiale Dustin Johnson, il campione bis dello Us Open Brooks Koepka. E ancora: il Masters Champion 2017 Sergio Garcia e il vincitore della Race to Dubai Tommy Fleetwood. Sul green del Glen Abbey GC (par 72), a Oakville, i big mondiali si sfidano per riscattare la delusione rimediata all’Open Championship. Ma dovranno fare i conti con un field d’altissimo livello che vedrà la presenza in campo di altre eccellenze della disciplina come gli americani Bubba Watson, Matt Kuchar e Kevin Kisner. Oltre al venezuelano Jhonattan Vegas (campione in carica), che dopo i successi 2016 e 2017 in Canada tenterà uno storico tris. All’appello mancherà invece Francesco Molinari, che dopo il primo trionfo Major godrà di un turno di riposo. Tra i big assenti pure Justin Thomas, John Rahm, Jordan Spieth, Rickie Fowler, Rory McIlroy e Jason Day. (ANSA).