(ANSA) – ROMA, 25 LUG – Primo Major in carriera e incasso record. La vittoria all’Open Championship di golf, terzo torneo stagionale del Grande Slam, è valsa a Francesco Molinari una borsa da 1.890.000 dollari. Un bottino faraonico per l’azzurro, che con l’impresa rimediata in Scozia è entrato nell’Olimpo del golf italiano e mondiale. Mentre Kevin Kisner, Rory McIlroy, Justin Rose e Xander Schauffele, 2/i classificati, si sono aggiudicati un gettone da 694.250.000 dollari. Ben 327.000 quelli guadagnati invece da Tiger Woods, Eddie Pepperell e Kevin Chappell.