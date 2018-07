(ANSA) – NAPOLI, 25 LUG – “Giorgetti sbaglia quando dice che erano per il rinvio perché l’ipotesi rinvio è stata subito ritenuta impossibile dalla Fisu e oggi se siamo ancora in corsa è grazie alla città di Napoli”. Così il sindaco su Napoli, Luigi de Magistris, in merito al passo indietro del Governo sulle Universiadi. Il sindaco, nel sottolineare che ‘”mentre in altre città si rinuncia alle Olimpiadi”, ha ricordato che “noi abbiamo creduto nelle Universiadi e credo che il Governo non si possa sfilare. Tuttavia – ha proseguito – se questo significa dare forza agli enti locali potrebbe essere un dato positivo e speriamo che chi fino ad ora non è stato all’altezza lo sia”.