(ANSA) – BORGIA (CATANZARO), 25 LUG – Un operaio di 50 anni, O.D., é morto in un incidente su lavoro a Borgia, un centro a pochi chilometri da Catanzaro. L’operaio, secondo quanto si é appreso, é caduto, per cause in corso d’accertamento, da un’impalcatura sulla quale stava lavorando per la realizzazione di un muro. O.D. é deceduto sul colpo anche perché un pezzo di ferro, nella caduta, gli si é conficcato nello sterno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. (ANSA).