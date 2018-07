(ANSA) – MILANO, 25 LUG – Il primo agosto si conoscerà il nome della città italiana che correrà per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. “Certamente è una buona cosa – ha commentato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della sua visita al nuovo Apple Store della città – e ovviamente mi auguro che vinca Milano”. Secondo il sindaco di Milano, che è candidata come Torino e Cortina, “non bisogna aspettare ulteriormente perché abbiamo visto che per passare da questa prima costruzione di progetto a un dossier ci vorrà tanto lavoro ancora” e la competizione internazionale è “importante” come dimostra la candidatura di Stoccolma. Quindi aspettare “non mi sembrerebbe una buona cosa”.