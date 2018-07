(ANSA) – BERGAMO, 25 LUG – L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisizione in prestito con diritto di riscatto di Mario Pasalic dal Chelsea. Il giocatore, atterrato ieri a Linate in tarda serata, stamani ha effettuato le visite mediche a Bergamo per poi recarsi nella sede nerazzurra di Zingonia per le firme. Il centrocampista croato, nato il 9 febbraio 1995 a Magonza (Germania), dopo le giovanili in patria nel Gosk di Kastel Gomilica e nell’Hajduk Spalato conquista con questi ultimi la coppa nazionale prima della cessione ai londinesi nell’estate del 2014. Pasalic ha poi sempre giocato a titolo temporaneo nell’Elche in Spagna, nel Monaco in Francia, nel Milan e nello Spartak Mosca. Vanta 162 partite e 31 gol in tutte le competizioni e all’attivo ha il rigore decisivo per la conquista rossonera della Supercoppa Italiana a Doha nel 2016-2017.