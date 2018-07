(ANSA) – ROMA, 25 LUG – Sessantaquattro squadre maschili e venti femminili da venerdì a domenica prossimi si affronteranno a Riccione (Rimini), in piazzale Roma, per conquistare gli scudetti di basket 3×3. “E’ lo sport del momento – afferma il presidente Fip, Giovanni Petrucci – che si moltiplica ogni giorno e fa avere un record impressionante di praticanti”. E’ l’estate della consacrazione del 3×3 in Italia – sottolinea la Federazione – che ha visto a giugno la vittoria della nazionale femminile al Mondiale di Manila con la Nazionale femminile e a inizio luglio il Challenger Fiba di Lignano (Udine) con le migliori squadre europee ed italiane. Quella che comincia venerdì sarà la quinta finale nazionale 3×3 Italia che nasce dalla collaborazione FIP-FISB e, dopo quella di Cagliari del 2014, la quarta che viene disputata a Riccione.