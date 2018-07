(ANSA) – MILANO, 25 LUG – “Icardi resta all’Inter, da noi sta benissimo ed è molto felice. Non appena finirà il mercato tratteremo il rinnovo e gli sottoporremo un nuovo contratto”. Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha commentato così le voci sul futuro di Mauro Icardi, capitano nerazzurro. “Ormai è capitano da due anni e si comporta come tale. Inter su Messi? Non c’è nulla di vero, è una follia”, ha proseguito Zanetti intervistato da Fox Sports Argentina. Il vicepresidente nerazzurro ha parlato anche di Lautaro Martinez: “Eravamo convinti che avrebbe chiuso con l’Atletico Madrid, ma quando abbiamo scoperto che c’era una possibilità abbiamo cominciato a lavorarci e poi abbiamo chiuso, lo abbiamo pagato 16 milioni”. Chiusura dedicata a Maradona: “Non so perché abbia parlato in quel modo, ma per me ha detto una cosa positiva, sono una persona che se può aiutare qualcuno lo fa. Il mio futuro, comunque, è da dirigente all’Inter”, ha concluso Zanetti.