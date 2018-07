(ANSA) – BOLOGNA, 25 LUG – “E’ un grande passo avanti: abbiamo un progetto che si fa carico, in modo moderno, dei temi dell’antisismica, di quelli della sicurezza, del fatto che qualsiasi tifoso si è stancato di prendere la pioggia durante le partite. Avremo uno stadio moderno, sarà una delle poche esperienze in Italia di restyling di un impianto storico, ci teniamo molto”. Il sindaco Virginio Merola ha fatto il punto sul nuovo stadio Dall’Ara dopo la presentazione del progetto da parte del Bologna calcio durante un tavolo tecnico. “Vogliamo preservare un monumento storico. Continuiamo. Io aspetto la conferma – ha sottolineato il sindaco – occorrono 70 milioni di euro. Aspetto anche il via libera dai miei uffici. Il tempo che ci ha messo il Bologna è comprensibile: sono state necessarie valutazioni per prevedere un cantiere che mantenga aperto l’impianto per lo svolgimento delle partite e per tenere conto dell’antisismica. Guarderemo bene il progetto: ci prenderemo un paio di mesi per le valutazioni”.