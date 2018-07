(ANSA-AP) – ZURIGO, 25 LUG – Dopo il Mondiale, il francese Benjamin Pavard vince anche il premio per il gol più bello del Mondiale. Lo hanno decretato i tifosi di tutto il mondo che in queste settimane hanno votato sul sito della Fifa (con oltre tre milioni di utenti registrati) che ha oggi ufficializzato il risultato. La rete del terzino transalpino (autore del momentaneo 2-2 nel match poi finito 4-3 per la formazione di Deschamps) ha avuto la meglio sulla punizione del colombiano Quintero contro il Giappone e sul bolide di Modric contro l’Albiceleste.