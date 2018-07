(ANSA) – NYON (SVIZZERA), 25 LUG – Il Marsiglia rischia di rimanere un anno senza coppe europee se i suoi tifosi dovessero rendersi protagonisti di altri disordini nel corso del prossimo biennio. Lo ha fatto sapere oggi l’Uefa che ha giudicato gli ultimi incidenti scoppiati in occasione della finale di Europa League contro l’Atletico Madrid il 16 maggio scorso. La Federcalcio europea ha comminato una sospensiva di due anni al club francese e inflitto una multa di 100.000 euro per i danni causati allo stadio del Lione, che ha ospitato la finale. Il Marsiglia, nella stagione appena iniziata, è stato già condannato a disputare un match a porte chiuse al Velodrome e un secondo con le sue due curve chiuse. Oltre che gli incidenti causati il 16 maggio, l’Uefa ha anche preso atto delle intemperanze dei tifosi francesi in occasione delle partite disputate dal Marsiglia contro il Salisburgo e il Lipsia.