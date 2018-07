(ANSA) – ROMA, 25 LUG – Portano la firma di Minala, Immobile e Lulic le reti con cui la Lazio ha superato la Triestina, formazione di Serie C che domenica farà il suo esordio stagionale in Coppa Italia contro il Pisa. Il test disputato ad Auronzo di Cadore ha fornito alcune indicazioni al tecnico Simone Inzaghi sugli acquisti fatti dal ds Tare, presente in ritiro. Il portiere Proto e il centrale Acerbi hanno fatto vedere di essere già a loro agio all’interno del nuovo gruppo, mentre Durmisi sembra aver bisogno di ancora un po’ di tempo. Una certezza invece Immobile, autore di una splendida rete dalla distanza celebrata con una standing ovation dai circa mille tifosi presenti sugli spalti. Non hanno preso parte al match gli acciaccati Marusic (mal di schiena) e Berisha (affaticamento muscolare). L’ultimo test per la Lazio è in programma sabato contro la Spal.