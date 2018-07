(ANSA) – GENOVA, 25 LUG – Finisce 1-0 il terzo test amichevole della Sampdoria nel ritiro in Alta Valle Camonica a Ponte di Legno. Successo questo pomeriggio contro il Padova, compagine di serie B. Decide la rete di Caprari nella ripresa. Sotto gli occhi del presidente Massimo Ferrero nel primo tempo il tecnico blucerchiato Giampaolo ha schierato Audero tra i pali, in difesa Sala, Andersen, Colley e Murru mentre a centrocampo Barreto, Capezzi e Jankto con Praet in posizione di trequartista alle spalle della coppia Quagliarella-Caprari. Ed è proprio quest’ultimo che al 10′ colpisce la traversa su assist di Praet. Nel finale tiro cross di Contessa che tocca la parte alta della traversa. Nella ripresa girandola di sostituzioni e debutto del nuovo portiere brasiliano Rafael. Blucerchiati in vantaggio al 13’con una gran conclusione di Caprari. Il Padova sfiora il pareggio al 22′ con tocco ravvicinato di Sarno ma Rafael respinge con bravura.