ROMA. – Un campione del mondo, Andrea Pirlo, nello staff di Roberto Mancini per accelerare la riscossa della Nazionale. La Federcalcio ha pensato di puntare sul talento e sull’esperienza dell’ex regista che, dopo aver dato il massimo come giocatore in azzurro, potrebbe avere l’occasione di rendersi utile come vice di un ct alle prese con un impegno non facile.

Il primo a confermare l’ipotesi, e a dirsene entusiasta, è lo stesso tecnico azzurro: “C’é la possibilità di inserire Pirlo nel mio staff, credo che possa essere una buona soluzione”, ha detto Mancini a Catanzaro. La trattativa con la Figc è a buon punto ma si è temporaneamente neutralizzata perché il commissario straordinario, Roberto Fabbricini, vuol verificare la compatibilità del ruolo di opinionista Sky assunto da Pirlo per la Champions League che sta per cominciare con quello di tecnico dello staff azzurro. Un impasse forse imprevisto e che lascerà la questione in sospeso ancora per qualche giorno.

Mancini, nel commentare la vicenda, si è limitato a confermare il progetto, senza fare accenni alla compatibilità del ruolo di vice ct che andrebbe ad assumere l’ex azzurro con quello di opinionista. “Pirlo rappresenta molto per la Nazionale ed ha grande esperienza. Può ancora dare tanto all’Italia”, ha aggiunto il ct.

Tra qualche giorno se ne saprà qualcosa di più ma tutto lascia pensare che sarà proprio il fuoriclasse bresciano a completare l’organico di collaboratori di Mancini, che a sorpresa per il momento non include Angelo Gregucci, ‘storico’ assistente del tecnico jesino. Il ritorno in azzurro di Pirlo potrebbe avvenire il 7 settembre prossimo, quando l’Italia affronterà la Polonia nel primo incontro della nuova Nations League, tre anni dopo la sua ultima presenza in Nazionale, la 116/a, del 3 settembre 2015.