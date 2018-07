CARACAS – I tifosi del Caracas si sono svegliati con un fulmi a ciel sereno. L’attaccante italo-venezuelano Fernando Aristeguieta De Luca (26 anni) é stato ceduto ai colombiani dell’America di Cali.

Nel 2017, il calciatore cresciuto nel vivaio del Caracas era tornato ad indossare la maglia dei rojos del Ávila dopo cinque anni di esperienza nel vecchio continente e nella MLS. Dal suo arrivo il campione che ha avuto una breve esperienza con la maglia del Centro Italiano Venezolano di Caracas ha segnato 17 reti in 31 gare disputate. Grazie a questi numeri era diventato uno dei perni dell’attacco della formazione capitolina.

Nelle pupille dei tifosi del Caracas é rimasta impressa la tripletta segnate contro il Deportivo Táchira a San Cristóbal nel 2012. Va segnalato che l’italo-venezuelano é l’unico calciatore ad aver compiuto quest’impresa nel clásico.

Nel palmarés del “Colorado” troviamo le esperienze con la maglia del Nantes (2013), e con la squadra gialloverde ha collezionato 45 presenze segnando 11 gol. Il campione nato a Caracas il 9 aprile del 1992 é stato il primo venezuelano ad aver segnato un gol nella Ligue 1. Poi ha rinforzato il Philadelphia Union (21 presenze, 5 reti) e i francesi del Red Star (8 gare, 1 gol). Nella stagione 2016-2017 é ritornato al Nantes giocando 5 gare ma senza andare a segno. Infine nella sessione di calciomercato invernale del 2017 é andato in Portogallo per giocare con il Nacional (3 caps, 1 gol).

Con i bianconeri portoghesi, l’esperienza non é stato positiva; a fine campionato la squadra é retrocessa nella serie B del campionato lusitano. Durante l’estate 2017 ha firmato il suo contratto con il Caracas.

Fa il suo esordio con la maglia della vinotinto il 2 febbraio del 2010. Il primo gol in nazionale arriva il 7 agosto 2011 nella gara disputata contro El Salvador nello stadio Robert Kennedy Memorial della città de Washington.

Con il trasferimento di Fernando Aristeguieta De Luca il Caracas è costretto a muoversi sul mercato per trovare un altro calciatore in grado di non far rimpiangere l’italo-venezuelano.

In questa finestra di mercato la Juventus primavera ha annunciato l’acquisto del venezuelano Frederick Makoun Reyes, calciatore classe 2000. Il giovane centrocampista, proveniente dallo Zamora, ha un curriculum niente male nonostante la giovane età. Tra i suoi trofei può già vantare la vittoria del Torneo Apertura 2018, disputando numerose partite e vanta anche la presenza nella scorsa stagione nelle gare sia di Coppa Libertadores che in Coppa Sudamericana. Il giovane venezuelano con passaporto belga inoltre ha raggiunto la finale del Mondiale Under 20 in Corea con il Venezuela.

(di Fioravante De Simone)