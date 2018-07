Caracas conmemoró los 451 años de su fundación entre protestas, basura en las esquinas, malos olores, calles llenas de huecos, sin alumbrado público que funcione y un notorio deterioro

CARACAS – Al conmemorarse los 451 años de la fundación de Santiago de León de Caracas, la capital venezolana se convirtió en una urbe abandona, descuidada y carente de muchos servicios básicos, lo que le quita el espendedor de lo que fue una ciudad moderna, prometedora y llena de oportunidades.

Con protestas, basura en las esquinas, malos olores, calles llenas de huecos, sin alumbrado público que funcione y un notorio deterioro, los caraqueños se esconden tras el verdor del Ávila para sentirse que no todo está perdido. Mantienen las esperanzas de que las autoridades atiendan el llamado constante de los vecinos y de miles de venezolanos, que protestan a diario por la falta de servicios públicos y mejoras que reivindiquen la calidad de vida de los ciudadanos.

Antonio Ledezma , ex Alcalde Metropolitano quien ahora se encuentra en el exilio, publicó hoy en su cuenta de Twitter un video que dedicó a la ciudad con motivo de sus 451 años y como doliente de Caracas, se pronunció sobre las razones por las que la capital del país se encuentra actualmente en medio de una crisis, asegurando que es responsabilidad de quienes se robaron el dinero destinado a los hospitales y a mejorar los servicios públicos.

“Caracas se ha recuperado de terremotos, de sacudones, de deslaves… Caracas tiene fuerza para salir adelante. Dios mediante, muy pronto, cuando salgamos de la dictadura, Caracas volverá a ser la sucursal del cielo y la orgullosa sultana de El Ávila”, expresó para finalizar su discurso en el audiovisual.

Caracas tuvo su época de esplendor, donde las plazas quedaban retratadas en las postales. Estaba la Plaza Caracas con sus 2.600 metros cuadrado que es parte de la memoria de una urbe de grandes aspiraciones, cuyos trazos arquitectónicos más gruesos dejaron de reproducirse hace más de 30 años, con la llegada del Metro, citó el Universal.

Pero hoy la misma plaza es reflejo de la crisis institucional y el monumento es una cantera para la extracción del granito rojo, que se suma a las diversas obras que empezaron y quedaron también paralizadas en el tiempo, entre ellas el Parque Hugo Chávez, el Cardiológico de Adultos en Montalbán, la extensión de la Cota Mil y la Construcción del Parque Simón Bolívar en La Carlota.

La ciudad de las quejas

La falta de servicios que realmente funcionen ha generado en los caraqueños una situación en la que se combina la resignación con la rabia y la tristeza, además del desespero por lograr algún beneficio, tan simple como poder trasladarse al trabajo o a su propia vivienda, contar con luz eléctrica o con lo más esencial que es el agua.

En una ciudad donde no opera más el 85% del trasporte público, es lógico entender que el metro de Caracas no es suficiente para tanta gente.

Es también predecible que si no funcionan los hospitales, la gente padezca las penumbras por la situación de la salud y si a eso se le suma la inseguridad, es comprensible que las personas sienta miedos, no tenga deseos de salir y la mayoría de los comercios cierren a las 6 de la tarde, lo que transforma a la metrópolis en una ciudad solitaria, oscura y fantasma, que no permite hacer vida más allá de la puesta del sol.

Pero aún con estas condiciones, Caracas es recuperable.

El día que sea valorada, respetada y que el Ejecutivo asigne recursos para solventar las fallas de los servicios y el deterioro en al que la han llevado, ese día la Sultana del Ávila volverá a resplandecer y brillar con sus luz propia, porque tiene todo para ser casi perfecta y existen condiciones en Venezuela que podría colocarla con una de las grandes ciudades latinoamericanas.

Aunque no estés en su mejor momento, feliz cumpleaños Caracas

