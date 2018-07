CITTA’ DEL MESSICO. – I leader dell’Alleanza del Pacifico e del Mercosur, riunitisi ieri nella città messicana di Puerto Vallarta, si sono impegnati a stimolare un “libero commercio che favorisca l’inclusione sociale”. E’ quanto risulta dalla Dichiarazione congiunta firmata al termine del vertice dai presidenti dell’Alleanza (Messico, Perù, Cile e Colombia), e del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay).

I capi di Stato firmatari si sono inoltre impegnati ad assicurare “la democrazia, lo stato di diritto e il pieno rispetto delle garanzie individuali”. E si sono anche accordati per esplorare “nuove vie di cooperazione per incrementare le relazioni economiche e commerciali in aree di interesse comune”.

Per questo è stato approvato un Piano di azione di Puerto Vallarta che stabilisce misure concrete per facilitare lo scambio di beni. Questa strategia include lo stimolo alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e alla ricerca in materia economica, nonché la generazione di generare “maggiori benefici nel campo della parità fra i sessi per quanto riguarda la mobilità accademica, il turismo e la cultura”.

Da parte sua il presidente dell’Uruguay, Tabaré Vazquez, presidente ad interim del Mercosur, ha affermato nella Dichiarazione congiunta che l’integrazione non è “una bacchetta magica per risolvere i problemi”, ma permetterà di “avanzare nel miglioramento delle condizioni di vita dei latinoamericani”.

Infine il presidente messicano uscente, Enrique Peña Nieto ha segnalato che con l’unione dell’Alleanza del pacifico e del Mercosur si avanza “nella riduzione della povertà e delle disuguaglianze e si stimola lo sviluppo della regione”.