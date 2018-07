VIAREGGIO (LUCCA). – “Grazie ma cerchiamo personale di sesso maschile”. E’ la risposta che si è vista recapitare via mail una 30enne di Viareggio che aveva risposto ad un annuncio di lavoro trovato sul gruppo facebook ‘Cerco e perché no, offro lavoro!!!’ in cui si cercava un aiuto cuoco. L’annuncio è apparso domenica pomeriggio sulla bacheca del gruppo fb.

Una inserzionista di nome Monica Marchi scrive: “Si cerca aiuto cuoco per hotel, orario di lavoro al mattino, richiesta esperienza minima. disponibilità immediata”, con un indirizzo mail dove rispondere. La trentenne avrebbe inviato il proprio curriculum lunedì e, due giorni più tardi, sarebbe arrivata la risposta non firmata, ma il mittente è la mail del messaggio pubblicato su fb.

La donna ha cercato di contattare colei che ha postato l’annuncio ma senza riuscirvi. E, inoltre, per accreditarsi cita gli indirizzi del Centro per l’impiego di Viareggio con tutti gli sportelli. Il centro, dal canto suo, precisa di non essere a conoscenza di quegli annunci e che sono vietate distinzioni non solo in base al genere ma anche in base a religione, nazionalità e lingua parlata.

Dopo poco sul gruppo i riferimenti al Centro spariscono. I gestori della pagina, fanno sapere, che quello non era tra gli annunci selezionati da loro amministratori che scelgono tra le proposte dell’Informagiovani o da quanto pubblicano i giornali. “Noi non sappiamo nulla di questi annunci – sottolinea la responsabile del Centro per l’impiego – che oltretutto sono discriminatori. Oggi sono vietate distinzioni non solo in base al genere, ma anche a religione, nazionalità, lingua parlata. Il Centro non può neppure più accettare annunci nei quali si richieda, come requisito per l’assunzione, la residenza del candidato vicino al luogo di lavoro perché contrasta con il principio dell’Unione Europea sulla libera circolazione delle persone”.