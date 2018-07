(ANSA) – ROMA, 26 LUG – In Pakistan, il partito Pti dell’ex campione di cricket Imran Khan è nettamente in testa quando lo spoglio delle elezioni politiche di ieri è al 47%, ma con 113 seggi parlamentari accreditati su 272 in palio non sembra avere la maggioranza assoluta. Lo riportano i media internazionali. Al secondo posto il Pml-N dell’ex premier Nawaz Sharif caduto in disgrazia per una vicenda di corruzione, con 64 voti, seguito dal Ppp, guidato dal figlio della ex premier assassinata Benazir Bhutto, con 43. Lo spoglio avviene fra accuse incrociate di brogli.