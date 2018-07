(ANSA) – PARIGI, 26 LUG – Alexandre Benalla, l’ex guardia del corpo del presidente francese Emmanuel Macron, indagato per le violenze del primo maggio in Place de la Contrescarpe, si esprime per la prima volta in un’intervista al quotidiano Le Monde. Oltre una settimana dopo lo scoop del giornale che ha portato alla luce i fatti sino ad allora rimasti coperti dietro alle mura dell’Eliseo, Benalla dichiara di “avere la sensazione di aver fatto una grossa sciocchezza”.