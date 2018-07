(ANSA) – PARIGI, 26 LUG – Continua l’ondata di caldo in Francia. Météo France ha posto oggi 18 dipartimenti nella cosiddetta allerta arancione ‘canicule’. L’organismo annuncia temperature massime variabili per l’insieme del territorio tra i 26 e i 36 gradi, con picchi di 34 e 37 gradi nei dipartimenti oggetto dell’allerta tra cui Parigi e il suo hinterland. Il governo annuncia l’attivazione di un numero verde per consigliare la cittadinanza su come proteggersi dal calore: 0800 06 66 66. La ‘canicule’, come chiamano in Francia gli episodi di forte caldo, “crescerà fino a venerdì”, aveva avvertito ieri Météo France. Il calo delle temperature non arriverà prima del week-end, con l’arrivo delle piogge. Spazi comunali in cui andare a rinfrescarsi sono aperti dalle ore 14 alle 18 in alcune zone di Parigi. L’app ‘Extrema Paris’, disponibile sullo smartphone, consente invece di individuare con facilità le aree di possibile refrigerio, come i parchi o le chiese che resteranno aperti giorno e notte.