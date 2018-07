(ANSA) – MILANO, 26 LUG – Debutto per Paolo Scaroni in Lega Serie A. Il nuovo presidente del Milan è stato accolto con un applauso in assemblea, e introdotto dal presidente dei club, Gaetano Miccichè. “Nella vita ne ho fatte di tutti i colori, adesso sono qui ed è un impegno non da poco. Mi auguro arriverà presto l’amministratore delegato del Milan”, ha detto Scaroni ai dirigenti dei club riuniti, come riferisce uno dei presenti. Negli ultimi quindici mesi a rappresentare il club rossonero in Lega è stato Marco Fassone, l’ad sollevato sabato scorso dall’incarico per giusta causa, per volere del nuovo proprietario del Milan, il fondo Elliott. Fassone è decaduto di conseguenza dalla carica di consigliere di Lega.