(ANSA) – VENEZIA, 26 LUG – Si dividono le strade dell’Umana Reyer Venezia e di Tomas Ress, che in quattro stagioni in orogranata ha totalizzato 218 presenze, raggiungendo con il club tre semifinali scudetto, una Final Four di Champions League e vincendo uno Scudetto e la Fiba Europe Cup. Come annunciato in aprile, il capitano orogranata ha deciso di lasciare il basket giocato, e non proseguirà in altri ruoli nella società lagunare. “A Venezia – afferma Ress in una nota – ho vissuto quattro anni fantastici. La squadra e la società sono cresciute e abbiamo conquistato traguardi importanti, soddisfazioni che non pensavo di rivivere più dopo i miei anni trascorsi a Siena. Penso di aver contribuito al consolidamento del Club dando una mano in campo e fuori grazie alla mia esperienza maturata in tanti anni di Serie A. Per ragioni personali non ho accettato l’offerta del Club per il mio post carriera, ma spero in futuro di poter tornare a far parte di questa grande famiglia”.