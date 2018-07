(ANSA) – TERNI, 26 LUG – Saranno poco più 11.300 le persone che domenica mattina dovranno essere evacuate dalle loro case in occasione delle operazioni di rimozione della bomba d’aereo risalente alla seconda guerra mondiale ritrovato martedì pomeriggio nei pressi della stazione di Cesi, a Terni. A quantificarli sono stati gli uffici della Protezione civile e dell’Anagrafe comunale. Nella riunione tecnica che si è svolta in prefettura con tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni, è stato deciso di ampliare la zona di evacuazione – solo nella giornata di dissinesco della bomba – dagli attuali 400 metri di raggio ai 1.800 dal punto di ritrovamento dell’ordigno. Sul sito del Comune è disponibile la lista e la planimetria di tutte le vie interessate all’evacuazione, comprese tra le zone di Cesi, Gabelletta, Campomaggiore, Campitello e una parte di Borgo Rivo. Questa avrà inizio alle 6 di domenica e terminerà dopo la rimozione delle spolette e la messa in sicurezza del residuato bellico, presumibilmente intorno alle 16. Questo verrà poi trasportato presso una cava vicina dove sarà fatto brillare. Le operazioni saranno seguite dal Centro coordinamento soccorsi presieduto dal prefetto Paolo De Biagi. Questo si riunirà nella sala operativa di Protezione civile della prefettura. Sarà sospeso nella zona il servizio di trasporto pubblico, sostituito con un servizio di navetta, e sarà vietato il traffico aereo, a cura dell’Enac, nello spazio sovrastante fino ad una altitudine di 1.400 metri. La Asl Umbria 2 sta organizzando un proprio piano di intervento, utilizzando tutte le strutture a disposizione, comprese quelle ospedaliere, mentre il centro di raccolta al Palatennistavolo verrà potenziato. Nel frattempo, anche sulla scorta delle proteste di alcuni residenti, il questore Antonino Messineo ha disposto, fino a domenica compresa, l’intensificazione dei servizi di prevenzione anti ‘sciacallaggio’, anche con l’impiego di pattuglie in abiti civili della Digos e della squadra mobile. (ANSA).