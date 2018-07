(ANSA) – MILANO, 26 LUG – “L’obiettivo della Lega Serie A è il successo delle squadre del massimo campionato, l’aumento dei tifosi, un miglioramento dei ricavi e che le performance sportive siano migliori del passato”: è quanto dichiarato dal presidente della Lega, Gaetano Miccichè, durante la presentazione del calendario del campionato, in onda dagli studi di Sky. “Per me è la prima volta e l’emozione è massima – ha confessato Miccichè -. Voglio anche fare un augurio a livello internazionale. Oggi ci sono 4 squadre italiane qualificate per la Champions e la finale quest’anno si giocherà a Madrid. L’ultima volta che avevamo quattro squadre in Champions e la finale era a Madrid, l’ha vinta una squadra italiana (l’Inter nel 2010, ndr). Spero che la cosa si ripeta anche quest’anno”.