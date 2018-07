(ANSA) – ANCONA, 26 LUG – “Ho rimesso la delega come soggetto attuatore per il terremoto. Voglio dare serenità alla Giunta regionale”. Lo detto David Piccinini, capo della Protezione Civile delle Marche, dopo l’inchiesta della Dda in cui è indagato per abuso d’ufficio e falso in atto pubblico per gli appalti e subappalti delle Sae, le soluzioni abitative di emergenza per i terremotati, parlando con i giornalisti a margine della seduta della Corte dei Conti per il giudizio di parificazione del rendiconto generale 2017 della Regione. Dopo la nomina a dirigente del servizio, nel gennaio 2017, il governatore Ceriscioli gli aveva dato anche la delega per il sisma. La remissione può avere effetto immediato o fino alla fine dell’emergenza terremoto “che è stata stimata per il prossimo 27 agosto”. “Ho dato disponibilità a rimanere fino a quella data per garantire assistenza alla popolazione. In questo momento non voglio polemizzare – ha concluso – dico solo sobrietà e lavoro”.