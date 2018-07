CARACAS – La masiva migración de millones de venezolanos a múltiples rincones del mundo ha ocasionado que los consulados y embajadas sean más necesarios que nunca, ante tanto papeleo que las personas necesitan, no solo para mantenerse vinculados al país, sino para mantener un estatus de legalidad en el lugar en que se encuentren. Sin embargo, son múltiples las denuncias de que la labor consular venezolana no ha estado a la altura.

Esta denuncia la remarcó el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por Primero Justicia (PJ), José Gregorio Correa, quien asegura que son muchos los consulados que se niegan a atender a sus connacionales. De esta manera, el diputado exige al gobierno nacional que se comunique con los consulados para que atiendan y ayuden a quienes lo requieran.

El gobierno venezolano no ha prestado especial atención al fenómeno migratorio venezolano, inclusive ha llegado a cuestionar su gravedad en algunas ocasiones. En las alocuciones en las que el presidente Nicolás Maduro ha conversado sobre esta problemática, ha sido para rechazar un supuesto trato discriminatorio hacia los venezolanos en los países en los que residen.

Las quejas de los venezolanos con respecto a sus consulados van más que todo por la dificultad de actualizar su papeleo legal del país, principalmente la emisión de pasaportes. En la mayor parte de los casos, cuando a un venezolano en el extranjero se le vence el pasaporte se encuentra con que no hay material para su nueva emisión, y llega a pasar hasta un año, esperando por el documento de identificación internacional.

El diputado Correa aseguró que desde la AN se han intentado comunicar con los consulados venezolanos pero no han obtenido ninguna respuesta. También señaló otros problemas existentes en cuanto a documentos como cuando un venezolano fallece en el exterior. “hay venezolanos que han fallecido en el exterior y hasta el día de hoy no poseen actas de defunción”.