MILANO. – Il Chievo vince la lotteria. L’esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A non avverrà certo nello stadio più moderno ma i 32mila posti del Bentegodi saranno facilmente tutti pieni perché da lì parte la caccia della Juventus all’ottavo scudetto di fila. Può darsi che la partita sia inserita fra i 20 big match che si spartiranno Sky (16) e Dazn (4) martedì prossimo, quando verranno annunciato il programma con gli anticipi di sabato 18 agosto e i posticipi.

Non è l’unica partita di cartello della giornata inaugurale, e sono almeno cinque nelle prime quattro. E’ thrilling l’avvio per Lazio e Napoli, che dopo il vis-a-vis del debutto affronteranno rispettivamente la Juventus a Torino e il Milan al San Paolo. Il calendario che ha preso forma negli studi di Sky davanti ai vertici del calcio italiano, dal commissario della Figc Roberto Fabbricini al presidente dell’Aia Marcello Nicchi, alla prima prevede anche il derby emiliano Bologna-Spal e offre un inizio più soft per Roma (in trasferta col Torino, poi l’Atalanta) e Inter (in trasferta con il Sassuolo, poi Torino e Bologna), mentre il Milan dopo il debutto a San Siro con il Genoa e l’amarcord con Carlo Ancelotti, affronterà la seconda sfida diretta alla terza giornata, con la Roma, prima della sosta per le nazionali.

Si riprende con Napoli-Fiorentina al quinto turno, non particolarmente insidioso per le altre tre squadre che pochi giorni dopo cominceranno il girone di Champions. Prima della seconda giornata di Champions (al ritorno precederà gli ottavi), si annuncia cruciale il 7mo turno, con Juventus-Napoli e il derby di Roma, mentre Boateng con il Sassuolo affronterà da ex il Milan. Per la Lazio sarà impegnativo anche il successivo, con la Fiorentina, che all’andata è seguito della seconda sosta per le nazionali.

Si riprende con il derby di Milano (9a giornata), che in primavera darà il via alla corsa al vertice. Alla 10ma spiccano Lazio-Inter e Napoli-Roma, all’11ma Fiorentina-Roma e alla 12ma Milan-Juventus (11 novembre all’andata, 7 aprile al ritorno). Sarà la partita di Leonardo Bonucci, che il difensore riesca o meno a tornare in bianconero, e non si può escludere che Higuain la giochi in rossonero. Di sicuro San Siro avrà la possibilità di ammirare due volte in una settimana Cristiano Ronaldo, visto che il 17 novembre Milano ospiterà Italia-Portogallo.

La 13ma giornata è quella del derby di Genova e di Lazio-Milan, e non sarà meno spettacolare la successiva, con il ritorno di Nainggolan all’Olimpico contro la Roma, nonché Fiorentina-Juve. Dicembre sarà un mese caldo per i bianconeri: Inter alla 15ma), derby con il Torino alla 16ma) e Roma alla 17ma), a ridosso di Natale.

Il boxing day debutta col botto: Inter-Napoli. E a Santo Stefano possono brindare in famiglia Filippo e Simone Inzaghi, che in Bologna-Lazio saranno i primi fratelli allenatori a sfidarsi in Serie A. Lazio-Torino è il clou dell’ultima di campionato (26 maggio pochi giorni prima delle finali di Europa e Champions League), l’Inter chiude con l’Empoli (la prima giornata è invece in casa con il Cagliari), la Juventus a Marassi con la Samp, il Milan a Ferrara con la Spal, il Napoli a Bologna e la Roma con il Parma (il ritorno in A comincia invece in casa con l’Udinese). Gli incroci finali fra Chievo e Frosinone (per indisponibilità del campo inizia il campionato in trasferta a Bergamo), e fra Udinese e Cagliari si annunciano importanti per la salvezza.