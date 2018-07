(ANSA) – ROMA, 27 LUG – Dopo gli acquisti di Arthur, Lenglet e Malcom, il Barcellona vuole continuare la campagna di potenziamento dell’organico. Il prossimo obiettivo è Adrien Rabiot, centrocampista del PSG, il cui contratto scadrà nel giugno 2019. Sebbene sul tavolo dei dirigenti del club blaugrana vi siano alternative come N’Zonzi o Parejo, la priorità resta il francese. Il PSG non sembra propenso a disfarsi di Rabiot, ma rischia di veder partire il proprio centrocampista a parametro zero, se non gli rinnoverà il contratto. Negli ultimi tempi i rapporti fra il club catalano e quello parigino si sono deteriorati, dopo il mancato trasferimento di Verratti, tanto da richiedere un’opera di mediazione da parte di Eric Abidal e Pep Segura, che – come rivela il Mundo deportivo – si sono recati a Parigi in missione distensiva. Abidal, infatti, è amico personale del presidente del PSG, Nasser Al-Kelaifi, e la sua opera di persuasione nella vicenda di Rabiot potrebbe essere determinante.