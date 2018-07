(ANSA) – ROMA, 27 LUG – Svolta da parte della Federazione Italiana Sport Equestri nella lotta contro abusi e molestie nello sport. Il Presidente Marco Di Paola ha incontrato una delegazione del Cavallo Rosa, un gruppo di donne che ha acceso i riflettori sul problema delle violenze e della pedofilia nel mondo degli sport equestri. Il presidente si è impegnato a proporre in Consiglio federale “la strategia della Fise – si legge in una nota – per combattere tali violenze, impegnando la Federazione stessa a istituire uno sportello federale che fornisca – gratuitamente – assistenza legale e psicologica a tutti i tesserati vittime di abusi. L’obiettivo è infondere il coraggio di denunciare il reato”. La Federazione intende costituirsi parte civile negli eventuali processi penali per violenza sessuale e abusi su minore e in quelli per detenzione di materiale pedopornografico.