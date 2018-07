(ANSA) – ROMA, 27 LUG – “Stiamo lavorando per costruire un dossier da presentare al Governo”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla possibile candidatura dell’Italia a ospitare gli Europei 2022 di nuoto, atletica e beach volley a Roma, negli impianti del Foro Italico. Si tratterebbe della prima edizione della rassegna continentale ‘multisport’, dopo il prologo di quest’anno con le manifestazioni di nuoto e atletica in contemporanea, ma in due città diverse, Glasgow e Berlino. Il capo dello sport italiano ha sottolineato che “scattano 3 mila variabili in queste vicende, dalla politica alla finanziaria, fino agli enti locali”, ma “possiamo lavorare in sinergia con il patrimonio del Foro Italico per avere l’atletica all’Olimpico e il nuoto nell’apposito stadio. Non penso ci sia qualcuno in grado di battere questa offerta, è una formula assolutamente vincente, cui aggiungo anche gli Europei di beach volley”, nel Centrale del tennis.