(ANSA) – NAPOLI, 27 LUG – “E’ vero che possono arrivare Ochoa e Sabaly”. Lo ha confermato a Radio Kiss Kiss Napoli il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis dal ritiro di Dimaro. “Abbiamo questo problema degli extracomunitari – ha aggiunto – e se dobbiamo difendere la porta con un estremo difensore di livello come Ochoa, dobbiamo mollare Arias e andare su Sabaly, che ha il vantaggio di poter giocare sia a destra che a sinistra”. L’esterno francese di origine senegalese verrà tesserato solo dopo approfondite visite mediche e il Napoli pagherebbe per lui circa 15 milioni al Bordeaux. La scelta è caduta su di lui per poter tesserare anche il portiere messicano Ochoa, scelta che ha fato cadere l’opzione del terzino colombiano Arias del Psv Eindhoven.