(ANSA) – ROMA, 27 LUG – Medaglia d’oro per la squadra di fioretto a squadre maschile ai Mondiali di scherma di Wuzi, in Cina. Gli azzurri hanno battuto in finale per 45-34 gli Stati Uniti. In precedenza il quartetto azzurro, composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola, aveva battuto in semifinale la Corea del Sud per 45-30. L’Italia chiude così la rassegna iridata con sette medaglie: 4 ori, 2 argenti e un bronzo.