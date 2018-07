(ANSA) – ROMA, 27 LUG – Sono 25 i morti fra le milizie Houthi e decine i feriti in seguito agli scontri con l’esercito yemenita a Al Bayda in Yemen. Lo riporta Al Arabiya. Secondo quanto dichiarato dal Generale Moufreeh Bouhailh, gli scontri si sono registrati dalla regione di Al Hajfah fino ad Afar e non sono ancora terminati.