(ANSA) – KAMPALA, 27 LUG – Il presidente dell’ Uganda, Yoweri Museveni, 73 anni, può sperare in una ennesima rielezione, dopo l’approvazione di una modifica costituzionale che ha abolito ogni limite massimo di età per la massima autorità del Paese. La Corte costituzionale, a maggioranza dei cinque membri, ha avallato un emendamento in questo senso approvato dal Parlamento nel dicembre scorso per abolire il precedente limite di 75 anni. una decisione che permetterebbe a Museveni di ripresentarsi alle prossime elezioni, previste nel 2021. Respinta invece la proposta di estendere il mandato da cinque a sette anni, che avrebbe posticipato la scadenza elettorale al 2023, che i giudici hanno ritenuto troppo ‘ad personam’. L’opposizione sostiene che tutte le elezioni che hanno visto la vittoria di Museveni sarebbero state manipolate in suo favore.