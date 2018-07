(ANSA) – MILANO, 27 LUG – Alcuni passeggeri che viaggiavano sulla metropolitana della linea rossa di Milano sono rimasti leggermente feriti a causa della brusca frenata di tre convogli tra le stazioni di Palestro e Pasteur dovuta a un guasto al sistema dell’alimentazione. È accaduto intorno alle 16, la linea in quel tratto è stata bloccata fino alle 16.40, quando la circolazione è ripresa regolarmente. L’Atm ha richiesto l’intervento del 118 per prestare soccorso ai passeggeri nella stazione di Loreto e Turro. Per Turro sono 4 le persone visitate, una ha rifiutato il trasporto in ospedale mentre gli altri sono stati accompagnati al San Raffaele e alla clinica Città Studi. A Loreto è ancora in corso l’intervento del 118 e non si conosce il numero preciso delle persone coinvolte ma nessuno sarebbe in condizioni preoccupanti.