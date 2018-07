E’ più che mai carico per l’ormai imminente stagione. Massimo Ferrero durante la presentazione del calendario di serie A spiega che il suo scudetto sarà “Vincere un derby a Genova e fare ancora arrabbiare Preziosi”.

Poi per il nostro giornale si sofferma su Cristiano Ronaldo: “Penso che sia un’operazione felice, eccezionale e di grande intelligenza. Tutti quanti usufuiremo di questo tipo di affare e non soltanto i campioni d’Italia. Immaginate un Sampdoria-Juventus! Io non lo farò, ma tutte le squadre quando incontreranno i bianconeri alzeranno i prezzi. La cosa bella è che riempiremo gli stadi almeno per quest’anno. Il nostro CR7? Sicuramente Walter Sabatini, il nuovo direttore tecnico”.

La Sampdoria allenata quest’anno dal confermatissimo Marco Giampaolo esordirà in campionato di fronte al proprio pubblico contro la Fiorentina, il derby di Genoa in programma esattamente un mese prima di Natale.

Video intervista di Emilio Buttaro