(ANSA) – ROMA, 27 LUG – “In questa squadra, soprattutto in questo momento, serviva uno come Javier Pastore. È sopra la media, un top player e siamo contenti di averlo con noi. Da lui ci aspettiamo assist e gol, ma non c’è bisogno di responsabilizzarlo, ha il carattere giusto”. Firmato Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, al seguito della squadra giallorossa a San Diego nelle vesti di dirigente, elogia così il ‘Flaco’ argentino nel corso di una diretta sul profilo Twitter giallorosso. “Tutti conosciamo Pastore, ha giocato in Italia e poi al Psg che è tra le squadre più forti al mondo. Parliamo di un giocatore di qualità e quantità, di un ragazzo eccezionale, sempre disponibile”, aggiunge Totti che parla anche di un altrto neo acquisto: “Coric è giovane e forte, sicuramente i tifosi della Roma rimarranno a bocca aperta”.