CARACAS – Nella sede della Liga Venezolana de Fútbol Venezolano si é svolto il sorteggio dei sedicesimi di finale della Coppa Venezuela.

In questa fase del Torneo saranno 32 le squadre partecipanti, ci sono squadre della Primera e della Segunda División. Gli accoppiamenti sono stati suddivisi in Zona Occidental e Zona Oriental, in base alla `posizione geográfica di ogni squadra.

Le gare d’andata dei sedicesimi si svolgeranno la settimana prossima e la formula della manifestazione é con gare d’andata e di ritorno.

Le gare di spicco sono Acadenia Puerto Cabello-Metropolitanos e Estudiantes de Caracas-Atlético Venezuela. Queste sono le uniche gare dove si confronteranno formazioni della massima serie.

Ci sarà anche il derby capitolino tra Caracas e Petare Fútbol Club. I campioni del Torneo Apertura lo Zamora dovrà vedersela con l’Unión Andina. Un’altro clásico in programma nei sedicesimi e quello tra il Deportivo Táchira e il Real Frontera.

Il Deportivo Lara degl’italo-venezuelani Ricardo Andreutti e Giacomo di Giorgi sfiderà il Yaracuy Fútbol Club.

Il Portuguesa misurerà le sue forze con il Llaneros, mentre il Mineros de Guayana inizierà la difesa del titolo conquistato nel 2017 contro l’Angostura.

Le gare d’andata della Coppa Venezuela sono in programma l’8 agosto, mentre quelle di ritorno si disputeranno il 15.

Questo torneo nato nel 1930 é nato su iniziativa di Nicolás de las Casa, dopo un viaggio in Spagna. Il trofeo messo in palio fu donato dal Barcellona.

Negli anni ha cambiato diverse volte denominazione, in base anche allo sponsor e modalità di svolgimento. Quella utilizzata attualmente è ad eliminazione diretta. Nel 2007 riprese ad essere svolta dopo diversi anni di interruzione. La squadra vincitrice guadagna la qualificazione alla Coppa Sudamericana dell’anno successivo.

Il record di titoli vinti appartiene al Caracas, a quota sei. Nella sua storia la competizione ha visto fin qui il trionfo di ventidue squadre diverse. Lo scomparso Deportivo Italia vinse in tre occasioni la Coppa Venezuela.

(di Fioravante De Simone)