(ANSA) – ROMA, 27 LUG – Firmata oggi a Roma la lettera d’intenti tra la Federazione Italiana Taekwondo, con il presidente, Angelo Cito e la Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni (Cammino), nella persona di Maria Giovanna Ruo. L’obiettivo comune sarà quello di valorizzare lo sviluppo di progetti e iniziative formative per i professionisti che a diverso titolo operano con e per le persone di età minore e gli adolescenti, con particolare attenzione ad una professionalità in grado di affrontare problematiche comportamentali e disabilità fisiche. Previsti poi processi di promozione della cultura dei diritti dei minori di età e adolescenti nella disciplina del Taekwondo, con le finalità didattiche, scoiali e di tutela della salute. Tra gli altri obiettivi la lettera di intenti punta a sostenere e attuare progetti di protezione delle fragilità, di cura e trattamento delle principali e più frequenti problematiche dell’età evolutiva che incidono nello svolgimento dell’attività sportiva.