CARACAS – Dopo la sconfitta all’esordio contro lo Zulia il Deportivo Táchira é chiamato al riscatto contro il Deportivo Anzoátegui. Questa sarà la seconda gara esterna consecutiva per Pérez Greco & compagni.

La gara é in programma per domani alle 15:30 sul campo dello stadio José Antonio Anzoátegui di Puerto La Cruz.

I precedenti tra DANZ e Táchira sono 22 con un bottino di 10 vittorie per i giallneri e 7 per gli orientali. Il segno “X” si é fatto presente in sette occasioni. Gli attaccanti andini hanno segnato 34 reti, mentre I giallorossi 29.

Nella gara d’andata, durante il Torneo Apertura, Deportivo Táchira e Deportivo Anzoátegui hanno pareggiato 2-2 a San Cristóbal. L’ultima volta che si sono sfidati a Puerto La Cruz la gara é finita 1-1. Quel giorno per i padroni di casa andó a segno Ricardo Martins (attualmente in forza al Caracas) e l’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco per gli andini.

Per domenica é in programa il match clou della giornata il Deportivo Lara ospita lo Zamora. La formazione allenata da Leonardo Gonzalez ha pareggiato 0-0 all’esordio in casa dell’Atlético Venezuela. Dal canto suo, lo Zamora ha battuto 3-1 in casa il Deportivo La Guaira.

I precedenti tra queste due formazioni sono 30 con un bilancio di 11 vittorie llanere e 10 per i barquisimetani. Mentre il numero di pareggi é nove.

Sabato sono in programma altre tre gare: Monagas-Atlético Venezuela (Stadio Monumental alle 18:00) e Portuguesa-Academia Puerto Cabello (stadio José Antonio Páez alle 18:00). Infine Carabobo-Estudiantes de Mérida che si disputerà sul campo neutro del Metropolitano. La formazione granata gioherà le gare interne a Barquisimeto a causa dei lavori che si stanno svolgendo nello stadio Misael Delgado di Valencia. Il fischio d’inizio nel Metropolitano é in programma alle 18:00.

Il programma della seconda giornata si completerà domenica con cinque gare: Metropolitanos-Mineros (campo dell’Universidad Santa María alle 15:00), Deportivo La Guaira-Zulia (stadio José Antonio Anzoátegui alle 15:45), Estudiantes de Mérida-Caracas (Metropolitano alle 16:00) e Trujillanos-Aragua (stadio José Alberto Pérez alle 16:00).

(di Fioravante De Simone)