Fedecámaras en desacuerdo con la reconversión

El gremio de empresas Fedecámaras publicó un comunicado manifestando su desacuerdo con las nuevas medidas económicas que ha adoptado el gobierno venezolano. La reconversión monetaria fue calificada como una medida aislada y como un acto de improvisación. Además, señala que “no tiene sentido” el anclaje del bolívar a la criptomoneda Petro.

Anabella Abadi: la banca no tiene los nuevos billetes

La economista Anabella Abadi aseguró en una entrevista para Globovisión que la banca reportó que no ha recibido todavía los billetes del nuevo cono monetario, por lo que no ha podido calibrar la plataforma tecnológica ni los cajeros automáticos. La entrevistada manifestó que esta medida no resuelve el problema de la inflación y la calificó como cosmética.

Instalan mesas de trabajo para misión cuadrantes de paz

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol informó que para la planificación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz se instalaron nueve mesas de trabajo. Lucha contra la corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico y terrorismo, son algunas de las mesas instaladas. El ministro señaló que los resultados de estos encuentros serán presentados al presidente Nicolás Maduro.

Turismo en Nueva Esparta tiene bajas expectativas

José Ignacio Casal, presidente de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, afirmó que las expectativas del sector, tanto de empresarios turísticos como de hoteleros, para la temporada vacacional son muy bajas. Aseguró que el número de vuelos y arribo de ferrys semanalmente será el mismo que en semana santa y que se esperan unas 20 mil personas.

Petróleo venezolano sube su precio

El petróleo venezolano experimentó un alza en su precio en la pasada semana. Según la información suministrada por el Ministerio del Petróleo, como hace habitualmente, el precio del barril de petróleo venezolano se ubicó en 460,10 yuanes, lo que sería equivalente a 67,88 dólares.

Denuncian xenofobia en Brasil a venezolanos

Cinco brasileños fueron denunciados por xenofobia en el municipio de Roraima al supuestamente haber expulsado a venezolanos de una escuela abandonada que utilizaban como refugio. El delito se habría cometido el pasado 19 de marzo, durante una protesta contra la presencia de venezolanos en la región.

Guerrillero venezolano muere al salir de Venezuela

Fuentes oficiales de Colombia informaron que un miembro de mando de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) murió en un operativo militar del ejército de ese país luego de que regresara a Colombia desde su escondite en tierras venezolanas. El sujeto llevaba el alias de “Samuelito” y llevaba 30 años perteneciendo al grupo irregular.