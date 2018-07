ROMA. – Sapore di sale sì ma allungato con un bel po’ di pioggia… Nell’esordio della stagione estiva il maltempo ha guastato la “festa” sulle spiagge italiane con gli stabilimenti che hanno lavorato a ritmo ridotto in quasi tutte le regioni. In effetti per quanto riguarda il Sud e le Isole il mese di giugno 2018 è al 2/o posto fra i mesi di giugno più piovosi degli ultimi 60 anni, alle spalle solo di quello del 1976.

A dare i numeri di un esordio davvero un po’ in salita il Sindacato Italiano Balneari: a giugno spiccano i cali di Sicilia e Calabria con -40% e -35% di presenze e si salvano solo la Campania e il Veneto con +10 e +5%. A luglio la situazione migliora ma solo 5 regioni registrano il segno positivo: Puglia +15%, Campania e Sicilia +10%, Friuli e Toscana +5%. Male Calabria -30%, Abruzzo -20%, Lazio -15%, Romagna -10%, Basilicata, Liguria e Sardegna -5%, Veneto -3%.

“Ci auguriamo che agosto inverta la tendenza registrata fino ad oggi – dichiara Antonio Capacchione, presidente del Sib che associa circa 10.000 imprese ed aderisce alla Fipe Confcommercio – in quanto da sempre è il mese preferito per le vacanze. E proprio l’ultima domenica del mese (il 26) il sindacato ha organizzato su tutte le spiagge italiane la ‘Giornata nazionale dei Balneari Italiani’, una mobilitazione nazionale dell’intera categoria per la difesa della balneazione del nostro Paese e contro la direttiva Bolkestein”.

Sempre molti gli stranieri che hanno scelto le spiagge italiane per le vacanze: bene russi, cinesi e americani, diminuiscono gli inglesi e i tedeschi. Tra i servizi offerti gradiscono la possibilità di mangiare prodotti tipici direttamente sotto l’ombrellone e il wifi gratuito. In tema di tariffe anche questa estate gli imprenditori hanno riproposto offerte, sconti e promozioni come l’ombrellone e la cabina condivisi, 3 lettini al prezzo di 2, riduzioni fino al 50% dopo le ore 14, week end gratis con l’abbonamento settimanale, opzione ‘ultimo tuffo’ dopo le 17.

Grande successo quest’anno – segnala il sindacato – per i ‘pacchetti personalizzati’ che permettono di affittati a ore lettino e ombrellone, comodi per chi per vari motivi (bambini piccoli oppure impegni lavorativi) può stare in spiaggia solo alcune ore.