TORINO. – Assaggiare i tipi di cacao, granella di nocciole e altri semilavorati dolci ed essere pagati per farlo. Non serve esperienza per rispondere all’originale annuncio di lavoro pubblicato in questi giorni da una agenzia interinale per conto della Ferrero che produce la celebre Nutella. Il colosso dolciario di Alba è alla ricerca di “giudici sensoriali”, assaggiatori part-time in grado di fornire all’azienda le indicazioni necessarie a migliorare cioccolatini e altri snack.

Per rispondere all’annuncio è richiesta l’abitudine all’utilizzo del computer e l’assenza di allergie o di altre patologie che influenzino la capacità sensoriale. Persone ‘normali’, insomma, senza particolari competenze. Sono quaranta gli addetti ricercati, cui verrà offerto in autunno un corso di formazione per affinare il palato.

Alla Ferrero, che fino ad ora aveva affidato l’originale compito a personale interno, assicurano che non si tratta di una iniziativa di marketing. La volontà, dicono ad Alba, è quella di mettere al centro la materia prima. E la qualità.