(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Sei donne accusano Leslie Moonves, l’amministratore delegato di Cbs, di molestie e intimidazioni. Lo riporta il New Yorker, sottolineando che quattro donne denunciano di essere state toccate o baciate con forza. Due riferiscono che Moonves le ha fisicamente intimidite o le ha minacciate di mandare all’aria la loro carriera. Il diretto interessato ammette di aver commesso “errori” in passato. “Ma ho sempre capito e rispettato il fatto che ‘no’ vuole dire ‘no’ – sottolinea -. Non ho usato la mia posizione per danneggiare o bloccare la carriera di qualcuno”.