(ANSA) – BRUXELLES, 28 LUG – Il leader separatista catalano, Carles Puigdemont è tornato oggi in Belgio per riprendere le “attività politiche” legate alla spinta indipendentista catalana. Puigdemont terrà oggi a Bruxelles una conferenza stampa con il presidente catalano Quim Torra. L’ex presidente catalano è rientrato questa mattina in Belgio dalla Germania, dove era stato arrestato a fine marzo su mandato d’arresto europeo emanato da Madrid, dopo la chiusura del procedimento per l’estradizione.