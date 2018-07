(ANSA) – TRENTO, 28 LUG – È un sabato da bollino nero (traffico critico) sull’autostrada A22 del Brennero, secondo le previsioni della stessa società gestrice. Code e rallentamenti si registrano del resto già da inizio mattina in Trentino Alto Adige, in particolare tra Verona nord e Rovereto nord, in direzione nord, e tra Chiusa e Trento sud in direzione sud. Traffico superiore alla norma e code sono presenti anche sulle principali strade statali della regione, tra cui quella della Val Pusteria. Le previsioni di traffico sull’A22 sono di bollino nero anche domani mattina in direzione nord, mentre viene dato bollino rosso (traffico intenso) in sud, così come nel pomeriggio in entrambe le direzioni. (ANSA).