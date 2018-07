(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Il buon Mondiale disputato da Yerry Mina in Russia ha risvegliato l’interesse di diversi club per il colombiano del Barcellona. Il difensore è stato messo sul mercato e la società catalana vuole trarre vantaggi economici dalla sua cessione. Josè Mourinho è a caccia di un centrale di difesa per rinforzare il Manchester United e ha individuato in Mina – secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo’ – un profilo molto interessante. Anche perché, fra o ‘Red devils’ Lindelof non ha ancora finito di adattarsi, Bailly è un giocatore discontinuo, solo Jones e Smalling hanno fornito determinate garanzie. A ciò si aggiunge il declino del figlio d’arte Blind. Così, con una Premier League sempre più fisica alle porte, Mourinho vuole coprirsi al meglio. Con i suoi 194 centimetri d’altezza, Mina è un giocatore molto prestante, assai abile nel gioco aereo, capace di registrare il reparto come nessun altro. Ma non solo: Mina ha 23 anni e il suo cartellino un costo non del tutto inaccessibile per il club inglese.