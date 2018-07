(ANSA) – ROMA, 28 LUG – La nazionale maschile di pallavolo osservati un paio di giorni di riposo, tornerà a radunarsi lunedì 30 in serata presso lo Sheraton Milano Malpensa Airport. Nel pomeriggio del 31 luglio – informa la Federvolley – la squadra si trasferirà a Cavalese per riprendere il lavoro in vista delle due amichevoli che la vedrà impegnata contro l’Olanda il 3 e il 4 agosto alle ore 17.30. Questo l’elenco degli atleti convocati dal ct azzurro Gianlorenzo Blengini: Michele Baranowicz, Davide Candellaro, Simone Giannelli, Filippo Lanza, Gabriele Maruotti, Daniele Mazzone, Gabriele Nelli, Simone Parodi, Luigi Randazzo, Salvatore Rossini, Roberto Russo, Oleg Antonov, Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Massimo Colaci, Simone Anzani, Enrico Cester.